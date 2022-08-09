Катакомбы Йиглава в Чехии: Неведомая органная музыка

Катакомбами Йиглава называют искусственные подземные сооружения города Йиглав в Южной Моравии. Начало строительства катакомб приходится на XIII век.

Главной сенсацией стало открытие археологами «светящейся лестницы» в одном из наименее обследованных подземных ходов, о существовании которого не знали даже местные старожилы.

Взятые пробы материала не подтвердили наличия фосфора.

По мнению очевидцев, на первый взгляд лестница не производит впечатления — ничего особенного, но постепенно она начинает излучать усиливающийся красновато-оранжевый свет.

Возможно там, глубоко под землёй, в каком-то не найденном подземелье, до сих пор обитает нечто разумное и неведомая органная музыка тому подтверждение…