Как СССР помог Гоминьдану объединить Китай в единое государство

Китай поистине великая держава, однако как СССР помог объединить партии Гоминьдан в одно процветающее государство.

Гражданские войны можно считать по истине одними из самых интересных в истории. В Китае эта тема была очень ярко выражена с 1927 по 1950 годы.

Самое удивительное в данной эпохе, что Китай всегда хотели поделить и при постоянных "маленьких гражданских войнах" происходило превращение в одну большую борьбу. Конечно же такие ситуации происходили не без иностранных государств.

Императорское время в Китае длилось неимоверно много, но все когда-нибудь заканчивается.

После возникновения Синьхайской революции 1911-1912 годов все изменилось. Китайские коммунисты захватили Китай и первым его руководителем стал Сунь Чжуншань или Сунь Ятсен.

Именно этот человек стал одним из основным китайских революционеров, которых уличили династию в слабости и захватили поднебесную. Так как такое правление считали неэффективным. В 1912 году Сунь Ятсеном была создана единая партия Гоминьдань.

Конечно, делиться властью непокорные генералы не хотели.

И для того, чтобы объединить страну Китайской Республике нужно было их усмирить, а для этого нужна была армия, а её толком и не было. Было военное крыло партии Гоминьдан, по сути, вооружённые силы партии, образованные в 1925 году.

Однако эти военные партии были не эффективны и их нужно было обучить. Поэтому все большую популярность начал получать Цзян Чжунчжэн, который являлся основным помощником. по военным вопросам.

Он добился больших успехов и впоследствии унаследовал власть Гоминьданя.

Что касается СССР, то они оказали огромную техническую помощь, а также передали много оружия. Также большая поддержка со стороны советской власти была при обучении военных. Совместно с Василием Блюхером.

Именно СССР помогали Китаю в операции Северного похода 1926-1928 года.