Ватиканская библиотека - один из самых охраняемых в мире объектов
Ее защита серьезнее, чем у любой из существующих атомных электростанций. Вот так вот.
Помимо многочисленных швейцарских гвардейцев на страже библиотеки стоят современные автоматические системы, образующие несколько уровней зашиты.
О секретных архивах Ватикана стало известно в 1611 году при Папе Павле V.
Попасть туда может ограниченный круг лиц. Некоторые ученые, имеющие рекомендательное письмо, могут попасть в святая святых, но вход туда регламентирован и допускает в год посещение двоих человек.
При этом, вход в архив не предполагает свободного перемещения и доступа к любым документам.
Посетитель указывает интересующую его тему, и ему подбирают соответствующую литературу.
Такая закрытость вызывает вопросы и рождение версий о том, что на самом деле хранит архив Ватикана
Вероятно, именно там хранится библиотека Ивана Грозного и Александрийская.
Опубликовано: Антон Райт
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