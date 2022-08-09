Ватиканская библиотека - один из самых охраняемых в мире объектов

Ее защита серьезнее, чем у любой из существующих атомных электростанций. Вот так вот.

Помимо многочисленных швейцарских гвардейцев на страже библиотеки стоят современные автоматические системы, образующие несколько уровней зашиты.

О секретных архивах Ватикана стало известно в 1611 году при Папе Павле V.

Попасть туда может ограниченный круг лиц. Некоторые ученые, имеющие рекомендательное письмо, могут попасть в святая святых, но вход туда регламентирован и допускает в год посещение двоих человек.

При этом, вход в архив не предполагает свободного перемещения и доступа к любым документам.

Посетитель указывает интересующую его тему, и ему подбирают соответствующую литературу.

Такая закрытость вызывает вопросы и рождение версий о том, что на самом деле хранит архив Ватикана

Вероятно, именно там хранится библиотека Ивана Грозного и Александрийская.