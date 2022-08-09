Экс-владелец "Уралкалия" за слежку за любимой девушкой платил частным сыщикам 1 млн долларов ежемесячно

За моделью Дарьей Строкоус, с которой начал встречаться миллиардер Дмитрий Рыболовлев, нанятые им детективы следили полгода.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, экс-владелец "Уралкалия" и нынешний хозяин футбольного клуба "Монако" следил за своей любимой Дарьей Строкоус, и платил за это 1 миллион долларов ежемесячно, используя для этого офшорные счета, сообщает Сплетник. ру.

Это происходило еще в 2015-м году, однако известно об этом стало только сейчас — из документа о сотрудничестве между адвокатом миллиардера Татьяной Бершедой, и частной компанией Arcanum.

Из соглашения, которое прочли журналисты издания Forensic News, следует: за моделью Дарьей Строкоус, с которой начал встречаться бизнесмен, частные детективы следили полгода - в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

Девушку тайно сопровождали и фотографировали. Сыщики были одеты как курьеры и проникали на те рейсы или вечеринки, что и Дарья, следили за каждым ее шагом. Вся информация документировалась и предоставлялась Рыболовлеву в виде отчетов.

Компания Arcanum по заданию Рыболовлева также следила и за арт-дилером Ивом Бувье, с которым бизнесмен судился много лет. Благодаря плохой конспирации сыщиков Бувье обнаружил слежку в 2018-м году, и пришел к выводу, что его просто хотели запугать.

Рыболовлев в 2010-х приобрел у Бувье 38 картин Рене Магритта, Леонардо да Винчи, Густава Климта и других художников. В общей сложности за полотна он заплатил около двух миллиардов долларов.

Позже Рыболовлев высказал арт-дилеру обвинения, что тот завысил цену. Началось длительное судебное разбирательство, но все обвинения с Бувье в 2021 году были сняты.

А теперь идет расследование в отношении самого Рыболовлева. Его подозревают в том, что бизнесмен способствовал незаконному аресту Бувье.

Рыболовлев расследование Forensic News не комментировал. Также неизвестно, в каких сейчас он отношениях с Дарьей Строкоус, но еще в начале года они были вместе.

Состояние олигарха российский Forbes оценвает в 6,7 млрд долларов.