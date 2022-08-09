Россия сообщила, что поставки нефти остановлены в Европу из-за санкций

Руководитель компании транснефть заявил, что проблемы с поступлением нефти в Европу связаны с санкциями.

В качестве еще одного признака хрупкости зависимости Европы от российских энергоносителей государственный оператор трубопровода заявил во вторник, что нефть перестала поступать по южной ветке основного трубопровода в Восточную Европу.

"Транснефть", которая контролирует российский участок трубопровода, заявила, что ее июльский платеж украинскому оператору магистрали "Укртранснафте" был возвращен.

В ответ Украина прекратила поставки нефти в Венгрию, Словакию и Чехию по трубопроводу, сообщает "Транснефть". Эти три страны были освобождены от действия решения Европейского союза о запрете импорта российской нефти, начиная с конца этого года.

У "Укртранснафты" не было немедленных комментариев.

Венгрия, Словакия и Чехия находятся на южной оконечности трубопровода времен холодной войны, который называется "Дружба", что по-русски означает "дружба".

Все три страны в значительной степени зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей и лоббировали своих европейских партнеров освободить нефть, поставляемую по трубопроводам, от запрета на российский импорт, принятого Брюсселем в конце мая.

Германия одна из немногих стран, которая все также пользуется нефтью из России.

Весной Россия сократила поставки природного газа в несколько европейских стран, начав с Болгарии и Польши, а затем добавив Финляндию.

В июне, в день, когда лидеры Франции, Германии и Италии посетили Киев, эти страны сообщили о нехватке поставок российского газа, как и Австрия и Чехия.