Из-за аномально теплых зим рыбы в реках станет на треть меньше
Учёные-экологи всерьез обеспокоены, что непривычные перепады температуры могут вызвать серьезные последствия для всех обитателей водоемов.
Отсутствие снежного покрова практически исключает разливы, что ведет к исчезновению комаров. Но это не повод для радости, ведь комары - важная составляющая в пищевой цепочке.
Резкое падение численности комаров влечёт за собой сокращение популяции птиц, которые ими кормятся. А также рыб, так как личинки комаров - основной источник питания для многих видов рыб
В итоге количество рыбы в водоемах сократится на треть. Проснувшиеся от преждевременного тепла насекомые не смогут найти для себя пропитание, и погибнут. А отсутствие мелких и тёплых весенних луж лишит возможности отложить личинки даже тем, кто выживет.
Вторая причина сокеращения рыбы — нерест. Малая вода отсечет рыбу от входа в привычные для них нерестилища. А её последующее падение уничтожит большой процент икры и будущего потомства.
Свой негативный вклад в дистабилизацию попруляции рыб вносят и браконьеры. Воспользоваться природными аномалиями стараются сотни нелегальных рыболовов, перекрывающих сетями и без этого мелкие проходы для косяков. И спрос за такие нарушения должен быть самым строгим.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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