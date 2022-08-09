Из-за аномально теплых зим рыбы в реках станет на треть меньше

Учёные-экологи всерьез обеспокоены, что непривычные перепады температуры могут вызвать серьезные последствия для всех обитателей водоемов.

Отсутствие снежного покрова практически исключает разливы, что ведет к исчезновению комаров. Но это не повод для радости, ведь комары - важная составляющая в пищевой цепочке.

Резкое падение численности комаров влечёт за собой сокращение популяции птиц, которые ими кормятся. А также рыб, так как личинки комаров - основной источник питания для многих видов рыб

В итоге количество рыбы в водоемах сократится на треть. Проснувшиеся от преждевременного тепла насекомые не смогут найти для себя пропитание, и погибнут. А отсутствие мелких и тёплых весенних луж лишит возможности отложить личинки даже тем, кто выживет.

Вторая причина сокеращения рыбы — нерест. Малая вода отсечет рыбу от входа в привычные для них нерестилища. А её последующее падение уничтожит большой процент икры и будущего потомства.

Свой негативный вклад в дистабилизацию попруляции рыб вносят и браконьеры. Воспользоваться природными аномалиями стараются сотни нелегальных рыболовов, перекрывающих сетями и без этого мелкие проходы для косяков. И спрос за такие нарушения должен быть самым строгим.