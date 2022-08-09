Умер Николай Слюньков - бывший руководитель БССР

Сегодня не стало одного из первых секретарей Коммунистической партии БССР Николая Слюнькова. Политическому деятелю было 93 года.

Данная информация была предоставлена с официального сайта БССР.

Партийный деятель родился 26 апреля 1929 года в городе Городец Гомельской области в обычной советской семье.

Его серьезная карьерная деятельность начиналась с места директора тракторного завода с1965 по 1972, после этого его назначили генеральным директором Минского тракторного производственного объединения.

С того же года он занимал пост первого секретаря Минского горкома партии до 1974 года.

Целых 9 лет он проработал заместителем председателя Госплана СССР в Москве, а затем решил вернуться на родину и его приняли в качестве первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии с 1983-1987.

Одной из последних его назначений было секретарь ЦК КПСС и член Политбюро.

Последние пару лет Слюньков был избран народом на депутата Верховного Совета СССР. На этом посту он был несколько созывов, а затем с 1990 годы он пошел на пенсию и остаток дней прожил в Минске.