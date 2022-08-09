Выросло число пострадавших после взрыва на аэродроме в Крыму
Число пострадавших при взрыве на военном аэродроме Саки в Крыму возросло до шести человек.
Возросло число пострадавших вследствие взрыва на военном аэродроме Саки недалеко от посёлка Новофедоровка в Крыму. В своём Telegram-канале региональный Минздрава сообщил, что число пострадавших насчитывает на данный момент шесть человек.
Все пострадавшие были доставлены в Сакскую районную больницу с травмами разной тяжести. Минздрав региона сообщил: среди раненых был один ребёнок. Пять человек получили легкие травмы. Один человек получил травмы средней тяжести, он был госпитализирован в больницу, где получает соответствующие лечение, сообщает Lenta. ru.
Ранее, представители Минобороны РФ сообщили, что 9 августа около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.
К месту возгорания, начавшегося после детонации боеприпасов, выехали наряды МЧС.
Позже глава республики Крым Сергей Аксенов сделал заявление, где рассказал, что в результате взрыва на военном аэродроме погиб один человек. Им оказался гражданский, который находился недалеко от эпицентра взрыва. Он погиб на месте.
Причины детонации боекомплекта выясняются.
Опубликовано: Марчик Артём
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