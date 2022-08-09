Выросло число пострадавших после взрыва на аэродроме в Крыму

Число пострадавших при взрыве на военном аэродроме Саки в Крыму возросло до шести человек.

Возросло число пострадавших вследствие взрыва на военном аэродроме Саки недалеко от посёлка Новофедоровка в Крыму. В своём Telegram-канале региональный Минздрава сообщил, что число пострадавших насчитывает на данный момент шесть человек.

Все пострадавшие были доставлены в Сакскую районную больницу с травмами разной тяжести. Минздрав региона сообщил: среди раненых был один ребёнок. Пять человек получили легкие травмы. Один человек получил травмы средней тяжести, он был госпитализирован в больницу, где получает соответствующие лечение, сообщает Lenta. ru.

Ранее, представители Минобороны РФ сообщили, что 9 августа около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

К месту возгорания, начавшегося после детонации боеприпасов, выехали наряды МЧС.

Позже глава республики Крым Сергей Аксенов сделал заявление, где рассказал, что в результате взрыва на военном аэродроме погиб один человек. Им оказался гражданский, который находился недалеко от эпицентра взрыва. Он погиб на месте.

Причины детонации боекомплекта выясняются.