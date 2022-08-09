У туристов в Крыму началась паника: сегодня в Новофедоровке прогремели взрывы
Отдыхающие в спешке покидают полуостров после того, как в Новофедоровке прогремела серия взрывов. На выезде из поселка выросли огромные пробки. В соцсетях появились видеоролики: люди выбегают из домов с сумками и чемоданами.
Ассоциация туроператоров России АТОР предпологает: инцидент приведет к массовому оттоку отдыхающих, и курортный сезон, вероятнее всего, закончится до срока.
По словам местных жителей, звуков ракет или самолетов во время взрывов слышно не было.
Очевидцы высказывают мнение о том, что на военном аэродроме Новофедоровки, возможно, взорвались резервуары с топливом.
Слухи о том, что в республике введен режим чрезвычайного положения, опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.
Первые взрывы можно было услышать на территории Новофедоровки примерно в 15:30. Как сообщает АТОР, туристы и местные жители во время происшествия не пострадали.
Известно, что взрывы прогрмели на военном аэродроме поселка.
Официальная версия случившегося - детонация снарядов, находившихся на площадке аэродрома.
Почему произошла детонация, выясняется. В качестве одной из возможных версий называется диверсия.
Как сообщают власти Крыма, в данный момент по периметру аэродрому сформирована зона в 5 км. В пределах этой зоны будет проведена эвакуация людей.
Это делается из-за повышенного риска новой детонации. Отдельные взрывы были настолько сильными, что их можно было услышать даже в Евпатории.
Опубликовано: Храмова Оксана
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