Украинские военные устанавливают взрывные заграждения немецкими минами DM31

Военнослужащие ВСУ устанавливают минно-взрывные заграждения на дорогах у Соледара.

Обеспечивая своё отступление группировка ВСУ в районе Соледара устанавливает взрывные заграждения на дорогах. Используются мини немецкого производства DM31.

Одно из таких устройств было обнаружено военнослужащими отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР во время наступления на Соледар. Противотанковая мина была установлена на дороге и хорошо замаскирована. Её удалось своевременно обнаружить и обезвредить.

DM31 кумулятивная противотанковая мина. Оборудуется магнитным датчиком цели. Имеет массу взрывчатого вещества - 3,9 кг.