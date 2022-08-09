Вячеслав Володин: 76,6% иностранных компаний остались работать в России.

Спикер Государственной думы Российской Федерации убежден в том, что санкционная политика провалилась.

В своём официальном Telegrem-канале спикер Государственной Демы Российской Федерации Вячеслав Володин поделился информацией о том, что большая часть иностранного бизнеса не уехала из страны после введения санкций.

Несмотря на беспрецедентное давление, 77,6% компаний остались в России.

"США и ЕС сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоносителей"— написал Володин.

Спикер Госдумы сделал вывод, что иностранные компании не спешат оставлять российский рынок. Для них это чревато не только огромными убытками, но и полностью лишает возможности вернуться.