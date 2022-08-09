Мужчина угрожал девушке и пытался задушить ее проводом - за это ему присудили лишь 180 ч обязательных работ

35-летний преступник хотел запугать 20-летнюю девушку, проживавшую с ним. Для этого накинул провод от электрического удлинителя ей на шею и начал сдавливать со словами "Задушу!".

Инцедент случился днем 5 июня в селе Широкий Карамыш Лысогорского района Саратовской области.

Мужчина с явными угрозами напал на девушку и пытался ее задушить, приговаривая: "сейчас я тебя убью, и тебе никто не поможет".

Чудом девушка вырвалась из рук злоумышленника и обратилась в полицию с подробностями произошедшего.

Подозреваемый был задержан, против него возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.

В суде мужчине за попытку удушения присудили всего лишь 180 часов обязательных работ.