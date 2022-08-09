Мужчина угрожал девушке и пытался задушить ее проводом - за это ему присудили лишь 180 ч обязательных работ
35-летний преступник хотел запугать 20-летнюю девушку, проживавшую с ним. Для этого накинул провод от электрического удлинителя ей на шею и начал сдавливать со словами "Задушу!".
Инцедент случился днем 5 июня в селе Широкий Карамыш Лысогорского района Саратовской области.
Мужчина с явными угрозами напал на девушку и пытался ее задушить, приговаривая: "сейчас я тебя убью, и тебе никто не поможет".
Чудом девушка вырвалась из рук злоумышленника и обратилась в полицию с подробностями произошедшего.
Подозреваемый был задержан, против него возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.
В суде мужчине за попытку удушения присудили всего лишь 180 часов обязательных работ.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Мужчина угрожал девушке и пытался задушить ее проводом - за это ему присудили лишь 180 ч обязательных работ
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