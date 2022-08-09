В Херсоне спецслужбы задержали группу диверсантов

В Херсоне задержали диверсантов, которые закладывали мины и устанавливали маячки для наведения ударов ВСУ.

В Херсоне задержали местного жителя по обвинению в диверсионной деятельности. Обвиняемый пытался устанавливать противопехотные мины и сигнальные маячки, которые в последующем планировалось использовать для наведения ударов артиллерии ВСУ.

Примечательно, что задержать злоумышленника помогла его собственная жена. Женщина открыто выступает за воссоединение с Россией и не поддерживала супруга в его стремлении оказать помощь ВСУ. Она старше мужа на 15 лет. В семье двое детей, один из которых инвалид.

На основе показаний задержанного была проведена операция в ходе которой удалось ликвидировать наводчиков, передающих координаты целей для ВСУ.