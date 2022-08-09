В Херсоне спецслужбы задержали группу диверсантов
В Херсоне задержали диверсантов, которые закладывали мины и устанавливали маячки для наведения ударов ВСУ.
В Херсоне задержали местного жителя по обвинению в диверсионной деятельности. Обвиняемый пытался устанавливать противопехотные мины и сигнальные маячки, которые в последующем планировалось использовать для наведения ударов артиллерии ВСУ.
Примечательно, что задержать злоумышленника помогла его собственная жена. Женщина открыто выступает за воссоединение с Россией и не поддерживала супруга в его стремлении оказать помощь ВСУ. Она старше мужа на 15 лет. В семье двое детей, один из которых инвалид.
На основе показаний задержанного была проведена операция в ходе которой удалось ликвидировать наводчиков, передающих координаты целей для ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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