NI: мощные взрывы сотрясают российскую военную авиабазу в Крыму

Мощные взрывы прогремели на российской авиабазе в Крыму во вторник, в результате чего один человек погиб и еще несколько получили ранения, сообщили власти.

Министерство обороны России заявило, что на базе в Саках взорвались боеприпасы, и подчеркнуло, что объект не подвергался обстрелу.

Но украинские социальные сети гудели от предположений, что он был сбит украинскими ракетами дальнего радиуса действия.

Немедленных комментариев от украинских властей не последовало.

Если бы база действительно была атакована украинцами, это стало бы первым известным крупным нападением на российский военный объект на Крымском полуострове, аннексированном Кремлем в 2014 году, и значительной эскалацией конфликта.

Штаб-квартира Черноморского флота России в крымском порту Севастополь пострадала от небольшого взрыва, произведенного самодельным беспилотником в прошлом месяце в результате нападения, в котором обвинили украинских диверсантов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на авиабазу в Саках были направлены машины скорой помощи и медицинские вертолеты, а район был оцеплен в радиусе пяти километров (три мили).

Официальные лица в Москве давно предупреждали Украину, что любое нападение на Крым вызовет массированный ответный удар, включая удары по “центрам принятия решений” в Киеве.

База в Саках использовалась российскими военными самолетами для нанесения ударов по районам на юге Украины в кратчайшие сроки.

Ранее во вторник украинские официальные лица сообщили, что по меньшей мере три мирных жителя Украины были убиты и 23 ранены в результате российских обстрелов за 24 часа, включая нападение недалеко от оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.