В Петербурге произошло жуткое убийство: 81-летний мужчина зарезал свою 80-летнюю жену

Пожилая пара бурно ссорилась, в результате мужчина схватился за нож. Он нанес своей супруге несколько смертельных ударов.

Петербургский следственный комитет обвинил престарелого пенсионера в умышленном убийстве своей жены.

Происшествие случилось в доме на проспекте Наставников. В ходе семейного скандала погибла женщина, получившая несколько ножевых ранений в шею.

Спасти пострадавшую не удалось. Как наказать 80-летнего преступника, суд еще не решил, расследование обстоятельств дела продолжается.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 


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