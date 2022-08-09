В Петербурге произошло жуткое убийство: 81-летний мужчина зарезал свою 80-летнюю жену
Пожилая пара бурно ссорилась, в результате мужчина схватился за нож. Он нанес своей супруге несколько смертельных ударов.
Петербургский следственный комитет обвинил престарелого пенсионера в умышленном убийстве своей жены.
Происшествие случилось в доме на проспекте Наставников. В ходе семейного скандала погибла женщина, получившая несколько ножевых ранений в шею.
Спасти пострадавшую не удалось. Как наказать 80-летнего преступника, суд еще не решил, расследование обстоятельств дела продолжается.
Опубликовано: Храмова Оксана
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