Украинских беженцев выселят из общежития Краковского университета до конца августа

Украинских беженцев выселят из общежития Ягеллонского университета в польском городе Кракове, в связи с прекращением финансирования мигрантов.

Администрация Ягеллонского университета попросила украинских беженцев покинуть общежитие до конца августа. Об этом сообщает польский телеканал Tvn.

Общежитие буде работать только до 31 августа, позже его должны закрыть. В уведомлении для беженцев из Украины, говорится, что общежитие закрывают из-за прекращения финансирования пребывания мигрантов в данном заведении, сообщает РИА Новости.

Суммарно, в общежитиях университета, которое должны расселить, проживают 163 украинских беженца. Среди которых насчитывается около 70 детей, передает польский телеканал.

Помимо этого, здания общежития, ещё год назад были проданы другому владельцу и в ближайшее время их необходимо передать новому собственнику.

Представитель университета Адриан Очалик отметил, что для беженцев должны найтись места в других общежитиях города.

За последние месяцы, украинско-польскую границу пересекли порядком пяти миллионов человек. Большую часть которых составляют женщины и дети.