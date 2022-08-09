Reuters: в Польше выступили с заявлением сместить Урсулу фон дер Ляйен с поста главы ЕС

Власти Польши пришли к выводу и заявили, что необходимо сместить руководителя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По сообщению портала Reuters, такую информацию предоставил Кшиштоф Соболевский демократической партии "Право и справедливость".

К таким высказываниям политик пришел потому что Европа не желает выделять 35 миллиардов евро на лечение короновирусной инфекции.

После такого отказа польские власти решили отомстить, говоря, что другой выход из ситуации не найден.

Теперь Польша намерена идти напролом и собирается подать судебный иск на Еврокомиссию, а также на наложение вето на итоговое решение ЕС.

Одним из вердиктов Кшиштоф Соболевский подразумевает и смену главы Европейской комиссии.

В последнее время началось все более агрессивная реакция со стороны Польши на действия Евросоюза.

Ранее лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что у польской стороны нет причин выполнять свои обязательства перед ЕС.

Также они отказались делиться газом при всеобщем энергетическом кризисе.