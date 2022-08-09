Турция возобновляет добычу природного газа в районе Антальи

9 августа Турция возобновила операции по бурению углеводородов в восточном Средиземноморье после двухлетнего перерыва.

Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно Abdulhamid Han будет работать за пределами спорных вод, на которые претендует Кипр.

Глава государства сказал, что изыскательские и буровые работы, которые Турция проводит в Средиземном море, находятся в пределах ее суверенной территории. Стране не нужно получать для этого разрешение или согласие ни от кого.

Открытие природного газа в восточном Средиземноморье за последнее десятилетие сделало этот регион жизнеспособным альтернативным источником энергии для Европы, но также выявило споры между соседними странами региона по поводу прав на ресурсы.

Турция сообщила, что Abdulhamid Han является крупнейшим и наиболее технологически совершенным глубоководным буровым судном в ее исследовательском и разведочном флоте. Оно может бурить более 12 000 метров.

Буровые суда Yavuz, Fatih и Kanuni работают в Черном море, где Турция обнаружила запасы природного газа объемом 540 миллиардов кубометров.

Турция не отправляла буровое судно в восточное Средиземноморье с момента вывода бурового судна «Явуз» из оспариваемых вод в сентябре 2020 года.

Страна почти полностью зависит от импорта для удовлетворения своих энергетических потребностей, а рост мировых цен на энергоносители сорвал план правительства по превращению дефицита счета текущих операций в профицит.