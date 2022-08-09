Посол Бангладеш в Москве заявил о готовности работать над преодолением санкций
Камрул Асхан, посол Бангладеш в Москве заявил, что его страна крайне заинтересована в поставках российской нефти.
Посол Бангладеш в Москве Камрул Асхан заявил, что его страна крайне заинтересована в поставках российской нефти, поэтому будет искать пути её приобретения даже несмотря на введённые санкции.
"Сейчас мы пытаемся обратить внимание России на себя. Нам помогли построить атомную станцию. Газпром разведывает у нас газовые месторождения. Мы хотим договориться о поставках нефти, понимая, что это чревато санкциями США. Тем не менее мы открыты для переговоров с Россией", — заявил дипломат.
Заявление Камрула Асхана прозвучало на фоне митингов студентов, которые проходят в Дакке, столице Бангладеш. Протестующие требуют снизить цены на топливо и отменить повышение стоимости проезда в общественном транспорте.
Опубликовано: Максим Алексеев
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