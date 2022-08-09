Россия закрыла свои ядерные объекты для инспекции США, несмотря на новый договор о СНВ

Россия заявила Соединенным Штатам, что прекращает инспекцию США российских ядерных арсеналов, что является нарушением ключевого положения нового договора о СНВ.

В качестве причины российская сторона указала на невозможность провести инспекцию американских ядерных арсеналов из-за санкций, в том числе запрета на использование российских самолетов.

В заявлении российского МИД сказано, что страна вынуждена прибегнуть к этой мере в результате настойчивого стремления Вашингтона косвенно добиться возобновления инспекционной деятельности на условиях, не учитывающих существующих реалий.

В министерстве подчеркивают, что Соединенные Штаты создают односторонние преимущества для себя и фактически лишают Российскую Федерацию права проводить инспекции на территории США.

Москва заявляет, что в результате предпринятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер нормальное воздушное сообщение между Россией и США было прервано.

В ведомстве подчеркивают, что воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы к пунктам въезда на американскую территорию. При этом подобных препятствий для приезда американских инспекторов в Россию не было.

РФ обещает, что приостановка будет временной и обещает возобновить действие договора сразу после того, как «проблемные вопросы» будут решены.

Новый СНВ был продлен в 2021 году и, как ожидается, продлится до 2026 года. Договор ограничивает количество ядерных боеголовок для каждой страны до 1500 и позволяет каждой стране проводить 18 ежегодных инспекций на местах.