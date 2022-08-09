Джо Байден попал в неловкую ситуацию «пожав руку» пустоте

Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию, протянув свою руку для рукопожатия в пустоту.

Во вторник, 9 августа, президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию с протягиванием руки для рукопожатия в пустоту. Произошло это на важном мероприятии, проходящем в одном из залов Белого дома. Во время мероприятия, прямую трансляцию вел телеканал Cnbc Television.

Данный казус произошёл на церемонии подписания нового закона, который должен поддержать производителей полупроводников. На данном мероприятии присутствовали десятки людей разных чинов и званий. Туда входили и высокопоставленные чиновники, и крупные промышленники с бизнесменами, и журналисты известных американских изданий.

На сцене выступал конгрессмен Чак Шумер. По окончанию своей речи, по традиции, чиновник пожал руки всем присутствующим на сцене. Поочередно конгрессмен пожал руки Байдену, Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву. После чего Байден вновь протянул руку в ожидании рукопожатия, но на этот раз в пустоту.

По сообщению Радио Sputnik, за Байденам и ранее наблюдалась данная странность.