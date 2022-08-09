Диетолог Лиза Янг рассказала, что нужно добавлять в воду, чтобы похудеть

Достаточное потребление воды – один из важнейших факторов сохранения здоровья и снижения веса. Вода ускоряет метаболизм, улучшает состояние кожи, уменьшает вздутие живота.

Но пить безвкусную воду иногда бывает сложно. Чтобы добавить ей немного вкус и аромата, но при этом не потерять полезных свойств, можно использовать натуральные ингредиенты.

Диетолог Лиза Янг рекомендует добавлять в воду лимон. Он богат витамином С, поэтому оказывает антиоксидантное действие.

Недостаток витамина С осложняет борьбу с лишними килограммами и увеличивает риск ожирения. Поэтому лимон станет отличным выбором для желающих похудеть.

Огурец – не менее полезная добавка к воде. В нем совсем мало калорий, зато у него великолепный освежающий вкус.

Огурцы обеспечивают мочегонное действие и предотвращают застой жидкости в организме, дают чувство сытости и помогает избавляться от лишних килограммов.

Можно добавлять в воду свежую мяту. Растение оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие, нормализует пищеварение и подавляет аппетит.

Мята содержит антиоксиданты, которые замедляют процессы старения в организме, предотвращают повреждение клеток.

Яблоки низкокалорийны и богаты клетчаткой, это делает их хорошей добавкой к воде. Ягоды также содержат клетчатку, а заодно дарят настоящее наслаждение вкусом с минимумом калорий.