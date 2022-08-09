Правящая партия в Польше пригрозила сместить Урсулу фон дер Ляйен

Еврокомиссия пытается заблокировать выделение средств на восстановление Польши после пандемии. В Варшаве обещают отреагировать.

Кшиштоф Соболевский, представитель правящей в Польше партии заявил, что если Еврокомиссия в очередной раз попытается заблокировать выделение Польше средств на ликвидацию последствий пандемии, то это может иметь печальные последствия. Будет найдена законная возможность сместить главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Соболевский пояснил, что Польшу пытаются прижать к стенке.

"Нам ничего не остаётся, кроме как реагировать ассиметрично",— заявил чиновник.

В ответ Польша может воспользоваться своим правом вето и заблокировать любые инициативы Европейского союза. Будет создана коалиция для смещения всей коллегии комиссаров, в том числе саму фон дер Ляйен.