Россия угрожает уничтожить любой будущий завод Bayraktar в Украине
В Москве прокомментировали сообщения о том, что Турция намерена повторить в Украине завод по производству беспилотников «Байрактар».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой объект будет немедленно демилитаризирован, т.е. уничтожен.
Украина с большим успехом использует беспилотник Bayraktar TB2 в своих боях против российских вооруженных сил.
Турецкая компания Baykar Makina, производитель беспилотника Bayraktar TB2, заявляет, что уже разработала проект самой установки и намерена реализовать его к концу 2022 года.
Сообщается также, что земля под производство беспилотников «Байрактар» в Украине уже куплена, а производитель летательных аппаратов зарегистрирован в стране.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что Путин пытался договориться о сотрудничестве с Baykar Makina.
Однако исполнительный директор компании Халук Байрактар ответил категорическим отказом на предложение продавать дроны в Россию.
В СМИ появлялась информация о том, что Россия обратилась к Ирану, чтобы договориться от поставках беспилотников для своей армии.
Опубликовано: Светлана Репина
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