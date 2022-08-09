Россия угрожает уничтожить любой будущий завод Bayraktar в Украине

В Москве прокомментировали сообщения о том, что Турция намерена повторить в Украине завод по производству беспилотников «Байрактар».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой объект будет немедленно демилитаризирован, т.е. уничтожен.

Украина с большим успехом использует беспилотник Bayraktar TB2 в своих боях против российских вооруженных сил.

Турецкая компания Baykar Makina, производитель беспилотника Bayraktar TB2, заявляет, что уже разработала проект самой установки и намерена реализовать его к концу 2022 года.

Сообщается также, что земля под производство беспилотников «Байрактар» в Украине уже куплена, а производитель летательных аппаратов зарегистрирован в стране.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что Путин пытался договориться о сотрудничестве с Baykar Makina.

Однако исполнительный директор компании Халук Байрактар ответил категорическим отказом на предложение продавать дроны в Россию.

В СМИ появлялась информация о том, что Россия обратилась к Ирану, чтобы договориться от поставках беспилотников для своей армии.