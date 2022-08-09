Немецкие отряды СС и Вермахт: в чем отличие этих партий

Для многих людей так и остается загадкой, в чем заключается основное отличие СС от Вермахта. В чем же заключается их различие?

Отряды СС за всю свою историю деятельности прошли многочисленные изменения. Сначала СС было почетным отрядом, которым курировал Гитлер, однако с ростом партии их деятельность начинала разрастаться намного дальше.

Еще до начала войны в данный отряд моги попасть только элитные немцы, арийцы. Во время войны отряд стал более тихим и был нацелен на борьбу с партизанами.

Что касается Вермахта - то это были регулярные войска Третьего Рейха. Партия была непризнанная в Европе, т.к. она противоречила Версальскому договору. Однако как мы все знаем, Гитлер мало смотрел на договора и условности.

Так в чем же на самом деле заключается разница?

1) Использование статуса

Вермахт обязан был заниматься исключительно военными вопросами без внимания на общественную жизнь. СС же были на страже всего: концлагерей, охраной, безопасностью для Гитлера, участвовали в войне. Также СС занимались карательными операциями над людьми.

2) Отбор людей

Вермахт - партия, в которую шли все немцы на благо родины, а вот в СС было попасть не так просто, там все строилось на основе идеологии и расовой предрасположенности.

3) Обучение

Для Вермахта была стандартная подготовка, которую можно увидеть в любой другой армии. Что касается СС, то там обучение было намного сложнее и тяжелее в плане идеологических предпочтений. Людей там учили ненавидеть других людей.

4) Численность

В СС количество людей к его пику достигало в 1,5-2,0 млн участников, а вот что касается Вермахта, там были все остальные немцы, кто не удостоился никакого звания свыше. Таких было 22 млн человек.

Отряды между собой очень враждовали и находились в условиях постоянной конкуренции.