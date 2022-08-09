Purina приостанавливает коммерческую деятельность на территории России
Компания Purina прекращает продажи в России кормов для кошек и собак Friskies, Dog Chow и Gourmet.
Официальный представитель Purina рассказал, что компания приостанавливает производство и реализацию некоторых видов комов. Решение принято в связи с возникшими логистическими проблемами.
Компания не уходит с рынка России. Некоторые виды кормов будут производиться.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Несмотря на соглашение ЕС и России, с калининградским транзитом возникли проблемы
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Польша обещает Евросоюзу ответный удар за блокировку средств
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России