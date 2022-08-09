Purina приостанавливает коммерческую деятельность на территории России

Компания Purina прекращает продажи в России кормов для кошек и собак Friskies, Dog Chow и Gourmet.

Официальный представитель Purina рассказал, что компания приостанавливает производство и реализацию некоторых видов комов. Решение принято в связи с возникшими логистическими проблемами.

Компания не уходит с рынка России. Некоторые виды кормов будут производиться.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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