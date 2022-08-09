Какие три сорта рыбы считаются санитарами водоемов, а мы их ловим и с удовольствием едим

Они идут на пользу, как водоемам, так и рыбакам. Достигая крупных размеров, такая рыба является завидными трофеями.

Каждый водоём — отдельный организм, один из показателей здоровья которой наличие рыбы.

Но случается, что количество рыбы заметно сокращается, и озеро превращается в болотце, заросшее зелёной травой. Однако ситуация исправима, причем панацея продумана самой природой, нужно лишь разумно ею воспользоваться.

В качестве такого "лекарства" используют рыб, прозванных "санитарами". Они идут на пользу, как водоемам, так и рыбакам. Достигая крупных размеров, такая рыба является завидными трофеями, ее многие с удовольствием употребляют в пищу.

Например, если водоём оккупировала "мелочь", которая не дает возможности другой рыбе размножаться, вытеснить ее поможет щука.

Если озеро стремительно зарастает травой, тогда лучше всего решить проблему поможет белый амур, который способен почистить такой водоем.

Третья рыба и не хищник и не "травоядная". Её помощь неоценима, если вода в озере сильно "цветет" и превращается в зелёный кисель. Это толстолобик, который питается планктоном и дендритом - частицами разлагающихся водорослей.