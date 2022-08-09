Опытные огородники назвали эффективные натуральные средства от тли на травах

Многие огородные культуры поражает мелкий, но опасный вредитель – тля. Обрабатывать растения химическими препаратами во время плодоношения нельзя, но можно приготовить натуральное средство.

Тля боится такого растения, как душистая полынь. Найти ее несложно, она растет практически везде. Узнать полынь можно по характерному запаху.

Для приготовления натурального инсектицида нужно залить несколько веток полыни 1 л горячей воды и настоять сутки.

Затем состав процеживают, добавляют еще 1 л воды и опрыскивают растения. Процедура проводится ранним утром или вечером в пасмурную и сухую погоду.

Такую обработку можно делать и в лечебных целях, и в профилактических. Оптимальная частота опрыскивания – раз в неделю в течение всего лета.

Не менее эффективное средство можно приготовить из мяты. Оно успешно борется не только с тлей, но и с другими вредителями, например, белокрылкой и клещом.

Готовится раствор по тому же принципу, то и из полыни. Опрыскивать растения также нужно раз в неделю, но не в разгар солнечного дня.

Вместо мяты можно использовать мелиссу. Особенно хороший эффект получается, если чередовать настои из полыни и мяты.