Садоводы объяснили, для чего поливают капусту марганцовкой в августе

Каждый садовод, который выращивает капусту, мечтает о крупных и крепких кочанах. Для этого есть одно хорошее и недорогое средство – магранцовка.

Правильное название препарата – перманганат калия. Раньше его можно было купить в аптеке, а сейчас продают в основном в садовых магазинах.

Помимо калия, средство содержит еще марганец и оксиген. В почве эти вещества быстро разлагаются, выделяют большое количество кислорода.

Это важно по двум причинам. С одной стороны, кислород нужен растениям, с другой – он защищает их от грибковых заболеваний.

Марганец и калий необходимы для роста крупных кочанов. Эти компоненты делают капусту плотной, а без них кочаны становятся рыхлыми.

Более того, марганцовки боятся некоторые вредители, например, слизни и гусеницы. Таким образом, препарат оказывает комплексное действие на растение.

Для приготовления раствора необходимо 1 ч.л. препарата размести в 2 л воды. Этот концентрат можно хранить, а перед обработкой капусты разводить водой.

На одной обработку уходит примерно 500 г состава. Поливать капусту можно прямо по кочанам, в августе такая процедура может проводиться ежедневно.