Садоводы объяснили, для чего поливают капусту марганцовкой в августе
Каждый садовод, который выращивает капусту, мечтает о крупных и крепких кочанах. Для этого есть одно хорошее и недорогое средство – магранцовка.
Правильное название препарата – перманганат калия. Раньше его можно было купить в аптеке, а сейчас продают в основном в садовых магазинах.
Помимо калия, средство содержит еще марганец и оксиген. В почве эти вещества быстро разлагаются, выделяют большое количество кислорода.
Это важно по двум причинам. С одной стороны, кислород нужен растениям, с другой – он защищает их от грибковых заболеваний.
Марганец и калий необходимы для роста крупных кочанов. Эти компоненты делают капусту плотной, а без них кочаны становятся рыхлыми.
Более того, марганцовки боятся некоторые вредители, например, слизни и гусеницы. Таким образом, препарат оказывает комплексное действие на растение.
Для приготовления раствора необходимо 1 ч.л. препарата размести в 2 л воды. Этот концентрат можно хранить, а перед обработкой капусты разводить водой.
На одной обработку уходит примерно 500 г состава. Поливать капусту можно прямо по кочанам, в августе такая процедура может проводиться ежедневно.
Опубликовано: Светлана Репина
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