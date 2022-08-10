Агрономы рассказали, почему опадают завязи огурцов и как этого избежать
В период плодоношения огурцам необходим правильный уход. Если у растений начинают желтеть и опадать завязи, нужно найти причину и устранить ее.
Очень часто причина такого явления заключается в нарушении режима полива. В первую очередь, это недостаток влаги, из-за которого растения начинают сбрасывать пересохшие завязи.
Нельзя поливать растения ледяной водой. Она должна быть отстоявшейся и нагретой солнцем. Не подойдет огурцам и полив из шланга, поскольку в этом случае размывается грунт и повреждаются корни.
Завязи начинают опадать, когда растению не хватает питательных веществ. Огурцы получают питание из почвы, поэтому необходимо своевременно вносить подкормки.
Удобрения требуются в течение всего лета, в том числе в августе. Для стимуляции цветения можно подкормить огородную культуру борной кислотой.
Урожай огурцов необходимо собирать своевременно. Дело в том, что новые плоды не наливаются, пока не убраны старые, на них растение тратит все свои силы.
При отсутствии формирования кустов завязи, скорее всего, будут желтеть и осыпаться. Большое количество побегов заставляет плоды конкурировать за питательные вещества, и это негативно сказывается на развитии куста.
Болезни и вредители тоже могут заставить растение сбрасывать завязи. Необходимо внимательно следить за огурцами и принимать меры при первых признаках появления заболеваний или насекомых.
Опубликовано: Светлана Репина
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