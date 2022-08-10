Фермеры объяснили, как правильно ухаживать за морковью в августе

Август – время формирования и роста корнеплодов моркови. Чтобы получить хороший урожай, растению нужно уделить внимание в этот период.

Грядки с морковью необходимо периодически пропалывать, удаляя сорняки и в междурядьях. Они отбирают у огородной культуры воду и питание, а иногда еще и лишают ее доступа солнечного света.

Одновременно с прополкой проводится рыхление грунта. Если этого не делать, на почве образуется корка, которая препятствует поступлению воды и кислорода к корням.

Рыхление особенно важно, если земля на участках плотная, например, глинистая. Но рыхлить грунт нужно аккуратно, чтобы не повредить корневую систему моркови.

Морковь необходимо прореживать. Первый раз это делается через несколько недель после появления всходов при появлении двух первых листьев.

Следующее прореживание проводится, когда листьев будет 3-5. Растения должны находиться на расстоянии около 5 см друг от друга, иначе корнеплоды будут мелкими.

В августе для моркови особенно важны калий и фосфор. Первый отвечает за сахаристость плодов, объем урожая, его хранение.

Азот, внесенный в августе, снижает лежкость моркови, от такой подкормки лучше отказаться. Она может быть даже опасной из-за повышения концентрации нитратов в плодах.

Поливать морковь необходимо с учетом погодных условий. Ближе к уборке урожая полив нужно полностью прекратить.