Фермеры рассказали, как хранить урожай пекинской капусты зимой

Пекинская капуста – одно из самых полезных огородных растений. Чтобы она долго хранилась и не теряла своих свойств, стоит соблюдать некоторые правила.

Если планируется хранить урожай пекинской капусты, лучше выбирать для посадки соответствующие сорта, например, позднеспелые гибриды.

Урожай пекинки собирают в сентябре, но обязательно до первых заморозков. Кочаны срезают и сразу тщательно осматривают.

Для хранения подходят только плотные и равномерно окрашенные кочаны без малейших признаков повреждений, без увядших листьев.

Пожухлую листву нужно аккуратно обрезать. Срок хранения капусты зависит от температуры. Если она не превышает +2 градусов, урожай будет храниться до трех месяцев. В тепле капуста быстро прорастает и портится.

Если нужно сохранить капусту дольше, стоит положить ее в морозильную камеру. Вне зависимости от места хранения, влажность должна быть не менее 95%.

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении и предотвратить попадание света на капусту.

Для хранения в холодильнике кочаны протирают мягкой тканью, оборачивают пищевой пленкой, оставив внизу отверстие для поступления воздуха.

На балконе капусту можно хранить целиком, разделенной на листья или порезанной. Важно накрыть зелень тканью, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. В погребе пекинку хранят в деревянных ящиках с песком на дне. Кочаны отправляются на хранение вместе с корешками.