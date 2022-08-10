Садоводы посоветовали самые неприхотливые многолетники с красивыми цветами
Многолетние цветущие растения украшают участок, а некоторые из них не заставляют тратить время и силы на уход.
Один из таких цветов – астранция. У нее высокие стебли и множество маленьких цветов, которые появляются еще в мае и радуют до первых заморозков.
Астранцию можно сажать в тени и на солнце, она прекрасно зимует даже в сильные морозы, не боится засухи и не предъявляет особых требований к почве.
Ярко-желтый гелиопис поднимает настроение, а период его цветения длится до середины осени. Для лучшего цветения стоит высадить растение на солнечном месте.
Гелиопис предпочитает легкий и рыхлый грунт и не требует обильного полива. Он прекрасно смотрится по отдельности или в сочетании с другими цветами.
Многолетняя гвоздика не только радует глаз, но еще и приятно пахнет. Лучше всего посадить ее там, где в первой половине дня бывает солнце, а во второй – тень.
Гвоздика цветет практически все лето, не реагирует на жару, не боится холодов. Единственная опасность для нее – это чрезмерный полив.
У эхинацеи яркие крупные цветы разного оттенка Она любит солнце и нейтральную почву. Если подкормить цветок фосфором и калием, он будет украшать сад как минимум 6 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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