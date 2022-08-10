Герхард Лехнер: в Германии и Австрии отмечается высокая популярность Владимира Путина

Wiener Zeitung сообщила о высокой популярности, которой президент Российской Федерации пользуется в немецкоговорящих странах.

Политический обозреватель Герхард Лехнер в интервью еженедельнику Wiener Zeitung отметил высокий уровень популярности Владимира Путина в Австрии и Германии.

Рассуждая о теме разговора журналист отметил, что создаётся впечатление о единстве немцев сочувствии Украине, но это впечатление обманчиво. Число сторонников России значительно.

"Владимир Путин нравится правым, за свою критику ультралиберальной гендерной политики, а левым импонирует его антинатовская риторика", — отмечает Лехнер.

Простые люди в Германии и Австрии недовольны повышением цен и инфляцией из-за введения антироссийских санкций. Это усиливает популярность президента России.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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