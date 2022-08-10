Джо Байден утвердил протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО
Президент Соединённых Штатов на торжественной церемонии в Белом доме подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии к НАТО.
Президент США Джо Байден в торжественной обстановке утвердил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Прямая трансляция церемонии велась на канале PBS NewsHour на YouTube,
США стали 23 страной НАТО из 30, утвердившей протоколы о вступлении Швеции и Финляндии к альянсу. Конгресс единогласно ратифицировал решение о расширении военного блока.
Подписывая протоколы Джо Байден призвал других союзников как можно быстрее последовать его примеру.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Фермеры рассказали, как хранить урожай пекинской капусты зимой
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Розен Христов: Болгария допускает возобновление поставок газа из России
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России