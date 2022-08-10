Джо Байден утвердил протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Президент Соединённых Штатов на торжественной церемонии в Белом доме подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии к НАТО.

Президент США Джо Байден в торжественной обстановке утвердил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Прямая трансляция церемонии велась на канале PBS NewsHour на YouTube,

США стали 23 страной НАТО из 30, утвердившей протоколы о вступлении Швеции и Финляндии к альянсу. Конгресс единогласно ратифицировал решение о расширении военного блока.

Подписывая протоколы Джо Байден призвал других союзников как можно быстрее последовать его примеру.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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