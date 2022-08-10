Дипломат из Сенегала, который подрался с канадской полицией, был должен  $34 тыс. за жилье

Арестованный в Канаде сенегальский дипломат задолжал владельцу жилья более 45 000 канадских долларов.

Согласно судебному документу, сенегальский дипломат, чей арест в Канаде на прошлой неделе вызвал возмущение в Дакаре, задолжала более 45 000 канадских долларов (34 000 евро) в качестве возмещения ущерба своему арендодателю за нанесение серьезного ущерба его дому.

Постановление Административного жилищного трибунала, полученное Radio-Canada в понедельник вечером, указывает, что Умоу Калсум Салл был осужден 2 июня за «неуплату арендной платы» к «компенсации за ущерб, причиненный жилью».

«В мебели полно тараканов. Мебель потерта и поцарапана. Кое- чего не хватает. Все грязно», говорится в судебном документе, где добавляют, что четыре обработки против вредителей не дали возможности избавиться от них.

Также узнаем, что «покрытие цокольного этажа промокло, а на стенах цокольного этажа плесень».

Это решение всплыло после того, как министерство иностранных дел Сенегала осудило в пятницу арест своего сотрудника, назвав его «расистским актом», насильственным и совершенным, несмотря на «статус дипломата жертвы и неприкосновенность его жилища».

Полиция признала возникшую ссору, которая произошла, когда судебный пристав «с приказом к исполнению» обратился к ним за помощью.

В полиции заявили, что столкнулись с «агрессивным и отказывающимся сотрудничать человеком».

«Женщина-полицейский получила удар кулаком в лицо и получила телесные повреждения», — говорится в заявлении, в связи с чем «полиция приняла решение арестовать» дипломата.

Но консул «сопротивлялась» и «ранила, укусив второго полисмена». Сам дипломат не обращался с заявлением, что был ранен или испытывает боль, подчеркнули в отделе полиции, но признали факт вызова ему «скорой помощи».