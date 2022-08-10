Россия поставила на Мали истребители и вертолеты
Мали во вторник получила новую военную технику, доставленную ее российским партнером, сообщает AFP.
Для покупки правительство привлекло почти 420 миллионов евро на субрегиональном рынке.
«Я должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической как по характеру, так и по качеству и объему того, что вы нам передаете, из чего мы будем демонстрировать здесь только часть, остальное, конечно же, будет задействовано в эксплуатации на время этой церемонии », — сказал глава минобороны Мали Садио Камара.
«Мы укрепляем наши разведывательно-ударные возможности с помощью истребителей L39 и Су-25, которые добавляются к Super Tucano и другим уже используемым самолетам. А также ударные вертолеты типа Ми24П, которые добавляются к уже поставленным Ми35 и Ми24», — добавил он.
Никакой информации об условиях приобретения военной техники и оборудования не было обнародовано.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Россия поставила на Мали истребители и вертолеты
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