Женское движение «Катюша» наградило лидеров ЕС и США медалями «За возрождение фашизма»
То, что фашистский режим окреп в Европе, подтверждает инициатива Зеленского о закрытии границ для россиян и комментарии по этому поводу, к примеру, эстонского премьера.
Активистки «Катюши» разработали и направили награды лидерам стран, которые оказывают военную помощь Украине.
Медали изготовлены из осколков снарядов, которые ежедневно калечат мирных людей на Донбассе и приграничных областях России.
«На аверсе и реверсе «медали» нанесена гравировка «За возрождение фашизма» и разбитый символ неонацистского батальона «Азов», окруженный звездами с флага Евросоюза», - говорится в описании к «наградам».
Опубликовано: Тарас Медведев
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