Экс-президент Чехии Клаус уличил Запад в игнорировании правды о войне на Украине
В интервью изданию iDnes.cz. Вацлав Клаус подчеркнул однобокость освещения событий на Украине западной прессой, назвав эту политику «игнорированием правды».
«Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии», — заявил экс-президент Чехии.
Он отметил при этом, что Западу не выгодно обсуждать, к примеру, расширение НАТО на восток, русофобию и тот ущерб, который приносит военная помощь ЕС и США мирному населению. К слову, хорошим примером стал доклад AI о нарушении правил ведения войны ВСУ, который осудили западные СМИ.
«Обладатели верного, политически корректного мнения твердо убеждены, что несогласные с их позицией — либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки», — заметил Клаус.
Опубликовано: Тарас Медведев
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