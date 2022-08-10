Как сообщает ряд СМИ, Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по ЗАЭС на 11 августа, из-за ракетных ударов по территории Запорожской АЭС.

На протяжении двух дней ВСУ обстреливали ЛЭП и объекты на ЗАЭС из РСЗО, что привело к остановке двух реакторов станции.

Эксперты отмечали, что станцию сейчас питает лишь одна ЛЭП. В случае ее повреждения ситуация станет необратимой и приведет к последствиям, которые будут в десятки раз страшнее аварии на Чернобыльской АЭС.

В ООН предупреждали, что обстрелы электростанции могут обернуться ядерной катастрофой.