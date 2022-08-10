В квартире экс-редактора Первого Марины Овсянниковой полиция проводит обыск

После провокации в эфире блондинка уволилась и перешла на работу на немецкое издание, при этом не прекращала распространять фейки о российской армии.

Как стало известно, в квартире 44-летней Марины Овсянниковой сотрудники правоохранительных органов проводят обыск, сообщает СтарХит. Журналистика это пока никак не прокомментировала.

После инцидента на Первом канале журналистка покинула Россию, но потом снова вернулась в Москву. За распространение фейков о российской армии ее несколько раз штрафовали.

Издание уточняет, что Марина сейчас безработная - она не стала продлевать контракт с немецким изданием. Женщина намерена реализовать свои проекты - например, запустить шоу на YouTube.

Однако пока на повестке дня - разборки с бывшим мужем, который настаивает, чтобы общая дочь пары проживала с отцом. А Марина хочет увезти девочку за границу.

«Сына видела, безумно соскучилась Но. к сожалению, с дочерью пока встретиться не могу, так как бывший супруг ее увез в неизвестном направлении. Надеюсь, что в скором времени все образуется. Хотела отвезти дочь в Европу и там с ней жить», — поделилась экс-редактор Первого в одном из недавних интервью.