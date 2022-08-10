Марию Шукшину лишили сразу 3 квартир в центре Москвы стоимостью 200 миллионов

Звезда больше пяти лет не может въехать в роскошные апартаменты в элитном комплексе российской столицы.

Заказчик и инвестор строительства элитного жилого комплекса в Тверском районе Москвы - Союз кинематографистов России. Высотка в Самотечном переулке возводилась на средства пайщиков намного дольше намеченного срока: вместо 2007-го дом был сдан только в 2014-м году.

Рядом с домом - парк-усадьба Остерманов-Толстых, развитая инфраструктура и подземный паркинг. Марии Шукшиной приглянулись также закрытая территория, натуральные материалы в отделке.

Актриса приобрела здесь 3 просторные квартиры: две 2-двухкомнатные и одну 4-комнатную. Общая стоимость недвижимости звезды - около 200 миллионов рублей. Однако полноценной хозяйкой квартир она так и не стала из-за проблем с оформлением документов. Мария обратилась в суд.

В пресс-службе Тверского суда СтарХиту рассказали, что Шукшина в своем иске "просит признать право собственности на 3 квартиры в ЖСК «Кино 7», которые были приобретены по договору паенакопления". В ведомстве отметили, что ответчик не передавал актрисе документы для регистрации права собственности на недвижимость.

К слову, некоторые жильцы уже справили ноовселье в своих апартаментах, а Шукшина вынуждена писать уже второе исковое заявление, Первый иск она подавала в апреле нынешнего года, но по неизвестным причинам отозвала.

Ближайшее заседание по делу о недвижимости назначено на 13 сентября.