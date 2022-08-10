Дачные эксперты дали советы, как избавиться от кротов на участке раз и навсегда

Вред от таких нежданных соседей очевиден, из-за них страдают корни растений, обваливается грядки, а газоны напоминают пупырчатое полотно.

Некоторые дачники к проблеме подходят кардинально. Они вкапывают по периметру участка металлическую сетку, сквозь которую кроты не смогут пробиться. Но, если возможности или желания использовать такие технологии нет, можно воспользоваться другими методами.

Механическая ловушка

Они продаются в садовых магазинах, и существуют в разных вариантах. Одна из них представляет собой трубу небольшого диаметра - с двумя дверцами по бокам. Ее устанавливают в кротовый ход горизонтально. Попадая внутрь, зверек выйти уже не сможет. Плюс и в том, что кроту при этом никакого вреда не наносится.

Второй вариант - вертикальная труба с механическим взводом, но такая конструкция чревата гибелью животного. Используют для борьбы с кротами и механический зажим. который устанавливается горизонтально в кротовый ход.

Самдельная ловушка из банки

Принцип действия, как и покупной ловушки. В кротовом ходу нужно выкопать ямку и установить в ней банку. Во время перехода зверек попадет внутрь банки и самостоятельно выбраться не сможет. Его нужно просто вынести подальше.

Холодный "полив"

Эффективность способа зависит от почвы. Если грунт мягкий и рыхлый, толку будет мало. Но многие считают метод действенным: в результате залива крот либо погибнет, либо выйдет на поверхность.

Закладка сильно пахнущего вещества.

Крот не любит многие запахи, и этим можно воспользоваться. Заложить в нору дёготь, аммиак, карбид, нашатырный спирт. Зверьки не вынесут таких ароматов и уйдут.

Не любят кроты и шумы, потому дачники иногда устанавливают отпугиватели - металлические банки на штырях либо электронные отпугиватели. Однако эффективность такого метода не доказана.