Лазарева, пребывающая в Испании, пожаловалась на отсутствие работы в эфире Ютуб-шоу Дифирамб
Известная российская юмористка и ведущая Татьяна Лазарева сообщила, что у неё нет работы после того, как она позволила себе осудить спецоперацию России на Донбассе.
Ведущая российского телевидения Татьяна Лазарева призналась, что в течение 10 лет живет без профессии. Шансов вновь работать у знаменитости становится всё меньше с каждым днём в силу её возраста.
Лазарева посетовала на отсутствие работы после своих резких высказываний относительно действий российских властей и соотечественников. О трудностях, которые возникли у звезды экрана и сцены, она поведала в рамках Ютуб-шоу "Дифирамб".
Я живу без профессии, я немолодая девочка уже. Я же никому не говорю это каждый раз.
Артистка утверждает, что её уволили с работы в 2012 году. С той поры ведущая не может начать делать что-либо и прийти в себя. Лазарева заметила, что ей сейчас даже тяжело излагать мысли в соцсетях, что было простой задачей для неё раньше.
Селебрити постоянно ожидает, что ее позовут для участия в каком-нибудь проекте.
Напомним, что ранее Лазарева подвергала жёсткой критике родину, соотечественников. С момента объявления о спецоперации знаменитость выступила против её проведения. На тот момент она долгое время провела в украинской столице.
Когда ей удалось уехать из Киева, Татьяна направилась в Испанию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
NEWS.ru: Пригожин назвал Макаревича выжившим из ума стариком из-за высказываний музыканта
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич позволяет себе высказывания в адрес своих земляков, коллег по сцене, наполненные агрессией, что напоминает действия не вполне адекватного человека.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Дипломат из Саудовской Аравии упал замертво на выступлении в Каире
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли два БТР и склад боеприпасов
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России