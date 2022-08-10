Лазарева, пребывающая в Испании, пожаловалась на отсутствие работы в эфире Ютуб-шоу Дифирамб

Известная российская юмористка и ведущая Татьяна Лазарева сообщила, что у неё нет работы после того, как она позволила себе осудить спецоперацию России на Донбассе.

Ведущая российского телевидения Татьяна Лазарева призналась, что в течение 10 лет живет без профессии. Шансов вновь работать у знаменитости становится всё меньше с каждым днём в силу её возраста.

Лазарева посетовала на отсутствие работы после своих резких высказываний относительно действий российских властей и соотечественников. О трудностях, которые возникли у звезды экрана и сцены, она поведала в рамках Ютуб-шоу "Дифирамб".

Я живу без профессии, я немолодая девочка уже. Я же никому не говорю это каждый раз.

Артистка утверждает, что её уволили с работы в 2012 году. С той поры ведущая не может начать делать что-либо и прийти в себя. Лазарева заметила, что ей сейчас даже тяжело излагать мысли в соцсетях, что было простой задачей для неё раньше.

Селебрити постоянно ожидает, что ее позовут для участия в каком-нибудь проекте.

Напомним, что ранее Лазарева подвергала жёсткой критике родину, соотечественников. С момента объявления о спецоперации знаменитость выступила против её проведения. На тот момент она долгое время провела в украинской столице.

Когда ей удалось уехать из Киева, Татьяна направилась в Испанию.