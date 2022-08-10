Квартиру экс-сотрудницы Первого Марины Овсянниковой обыскивают силовики
Адвокат Захватов сообщил, что в квартире бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой проходит обыск.
В среду, 10 августа 2022 года, адвокат Дмитрий Захватов заявил, что к его подзащитной Марине Овсянниковой в квартиру с обыском пришли сотрудники полиции. Отмечается, что в отношении экс-редактора Первого канала возбуждено уголовное дело по статье о военных фэйках.
Ранее журналистка Овсянникова уже была привлечена к административной ответственности из-за дискредитации российской армии после скандальной акции в эфире программы «Время» на Первом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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