Квартиру экс-сотрудницы Первого Марины Овсянниковой обыскивают силовики

Адвокат Захватов сообщил, что в квартире бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой проходит обыск.

В среду, 10 августа 2022 года, адвокат Дмитрий Захватов заявил, что к его подзащитной Марине Овсянниковой в квартиру с обыском пришли сотрудники полиции. Отмечается, что в отношении экс-редактора Первого канала возбуждено уголовное дело по статье о военных фэйках.

Ранее журналистка Овсянникова уже была привлечена к административной ответственности из-за дискредитации российской армии после скандальной акции в эфире программы «Время» на Первом.