Дипломат из Саудовской Аравии упал замертво на выступлении в Каире

Один из известнейших саудовских дипломатов аль-Кахтани умер прямо во время своего выступления на конференции в Каире.

Во время проходящей в Каире конференции, на которую приехали представители арабского мира, дипломат из Саудовской Аравии Мохаммед аль-Кахтани упал замертво прямо вовремя своего выступления.

Процесс выступления и рокового падения дипломата был запечатлён на видео, сообщает RT.

На кадрах видео, видно, как арабский дипломат произносит заключительные слова своей речи. Видно, что из зала доносятся аплодисменты, адресованные Аль-кахтани. Далее, не успев произнести ещё пару слов, дипломат падает замертво недалеко от трибуны, с которой он выступал.

По информации местного издания Tahiamasr, присутствующими на выступлении людьми была оказана попытка спасти жизнь дипломату, однако он скончался почти мгновенно.

Одни из источников утверждает, что последними словами Аль-кахтани стали рассуждения о Боге. В частности, прозвучала фраза: "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас".

Причины смерти дипломата из Саудовской Аравии пока не установлены.