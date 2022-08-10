Звезда «Доктора Хаус» Дениз Дауз из-за менингита впала в кому
Медики не знают, сможет ли 64-летняя знаменитость прийти в себя и если да, то когда это случится.
Голливудская актриса и режиссер Дениз Дауз находится в клинике в бессознательном состоянии.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на американские СМИ, такое состояние вызвано острой формой менингита.
В какой момент звезде поставили этот диагноз, неизвестно. Медики не знают, сможет ли знаменитость прийти в себя и если да, то когда это случится.
«Надеемся, что Дениз выйдет из этого состояния, однако она все еще в коме. Медики не знают, когда она сможет прийти в себя. Но нужно сказать, что кома не была вызвана медсредствами», — рассказала сестра актрисы.
Дауз, кроме участия в сериале «Доктор Хаус», снималась в «Беверли-Хиллз 90210», «Мыслить как преступник», «Анатомия страсти», «Кости» и многих других.проектах.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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