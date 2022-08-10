Сын Трамп заявил, что обыск в имении его отца был скоординированной атакой
Эрик Трамп прокомментировал обыск сотней сотрудников ФБР имения его отца во Флориде.
В среду, 10 августа 2022 года, американский предприниматель Эрик Трамп в своём интервью телеканалу Fox News заявил, что обыск ФБР в доме отца был скоординированной атакой под надуманным предлогом.
Трамп младший утверждает, что самый непопулярный за всю историю США президент Байден, проигрывающий по всем фронтам, боится поддержки общественности, которая есть у его отца, ввиду чего подстроил обыск в апартаментах, чтобы снизить рейтинги американского экс-президента Трампа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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