Наргиз поделилась новостью о своей беременности в соцсетях
Певица Наргиз Закирова опубликовала в социальных сетях фотографию, где её муж держит руку на округлившемся животе. Под снимком подпись: "Быть.".
Известной в России исполнительнице Наргиз Закировой 51 год. Солидный возраст не помешал артистке забеременеть.
Радостную новость артистка сообщила в своих социальных сетях. Она разместила на своей страничке фотографию с супругом, рука которого обнимает округлившийся живот Наргиз. Об этом сообщило издание Газета.Ru.
Под снимком Наргиз написала:
Быть.
Напомним, что у Наргиз уже есть трое детей, отцы у которых разные. Этот ребёнок будет четвёртым наследником звезды отечественной сцены.
Поклонники певицы поспешили поздравить её:
Ничего себе! Здоровья маме и малышу. Это прям чудо какое-то!
Я в шоке, не каждая решилась бы на такое чудо.
Прекрасной беременности и легких родов.
Чуть ранее о будущем Наргиз в профессии рассуждал российский музыкальный продюсер Павел Рудченко, считая, что вариантов развития событий только 2.
Продюсер убеждён, что в штатах у певицы, где она сейчас проживает, шансов стать известной мало
Напомним, что с началом спецоперации Закирова позволила себе в резкой форме осудить действия российских властей в отношении проведения спецоперации в Украине.
По этой причине знаменитости запретили въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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