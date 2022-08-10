Конгрессмен Бэнкс: Трамп «воодушевлён» после обыска и скоро объявит об участии в выборах

Конгрессмен Джим Бэнкс заявил, что Дональд Трамп «воодушевлён» после обыска в его имении и скоро объявит о своём решении касательно участии в выборах.

В среду, 10 августа 2022 года, американский телеканал Fox News, ссылаясь на слова члена конгресса США Джими Бэнкса, сообщил, что прошедший во вторник обыск в доме во Флориде, ничуть не омрачил Дональда Трампа и даже «воодушевил» его.

Бэнкс утверждает, что на встрече с соратниками в Бедминстере, которая состоялась после обыска ФБР, Трамп был полон энергии и выдвигал новые стратегии по возвращению в палату представителей большего количества республиканцев, чтобы вернуть власть в свои руки.

Джимми Бэнкс помимо прочего отметил, что в ближайшее время Дональд Трамп предстанет перед общественностью с заявлением по поводу грядущих выборов в президенты США, после чего, по словам конгрессмена, общественность придёт в восторг.